Donna salvata da carabiniere e vigile del fuoco | Giandomenico NSC | «Plauso ai colleghi | ma Asl si attivi altrimenti si vanifica il rischio corso dagli uomini in divisa»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano«Le immagini divenute oramai virali e che immortalano unain preda alla disperazione intenta a lanciarsi dal sesto piano,da un collegae da undel, ci restituiscono una realtà che è sotto gli occhi di tutti ma che viene spesso ignorata: i carabinieri non sono psicologi, ma combattono il crimine. Azioni come queste vanno oltre l’ordinario senso del dovere ed è giusto che siano riconosciute per quello che sono davvero: gesti straordinari». Così Vincenzo, segretario generale provinciale di Taranto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Quando un operatore di Polizia si ritrova in una situazione del genere, ildi venire trascinato nel vuoto è altissimo. Anche in questo caso, la ...