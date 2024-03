Donna Luisella | una storia imprenditoriale fatta di determinazione

(Di lunedì 25 marzo 2024)è una figura leggendaria che incarna la forza, la passione e il coraggio delle donne nell’affrontare le sfide imprenditoriali. La suainizia con un ricordo che si perde nei meandri del tempo: “Se chiudo gli occhi, posso ancora sentire il profumo del ragù che mia nonna cucinava la domenica”. Un ricordo che ha segnato l’infanzia di, che fin da piccola ha coltivato una passione smisurata per la cucina. È questa passione che l’ha guidata attraverso gli anni, diventando il fulcro della sua vita e spingendola a trasmetterla ai suoi figli Mirco e Danilo Fusco, pizzaioli di nuova generazione.e un piatto della sua cucina Partendo da zero, senza alcun aiuto esterno,e suo marito Claudio hanno dato ...

Famiglia di Chioggia morta tra le fiamme, il sopravvissuto Fabio: «Una notte d'inferno, sono rimasto solo» - «È stata una notte d’inferno. Scusatemi, ora non ho voglia di parlare. Domani forse. Dovete capire. Ho perso tutta la mia famiglia. Sono rimasto solo. Non so come farò.leggo

Sottomarina, famiglia Boscolo Scarmanati morta tra le fiamme. Fabio, il figlio sopravvissuto: «Una notte d'inferno, sono rimasto solo» - CHIOGGIA (VENEZIA) - «È stata una notte d’inferno. Scusatemi, ora non ho voglia di parlare. Domani forse. Dovete capire. Ho perso tutta la mia famiglia. Sono rimasto solo. Non ...ilmattino

Famiglia morta tra le fiamme. Fabio, il sopravvissuto: «Una notte d'inferno, sono rimasto solo» - CHIOGGIA (VENEZIA) - «È stata una notte d’inferno. Scusatemi, ora non ho voglia di parlare. Domani forse. Dovete capire. Ho perso tutta la mia famiglia. Sono rimasto solo. Non ...ilgazzettino