Donna investita a Gazzaniga | grave | arriva l’elisoccorso

(Di lunedì 25 marzo 2024). Sarebbe in gravi condizioni ladi 70 anninel primo pomeriggio di lunedì (25 marzo) a. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Vittorio Veneto. La, che ha riportato un trauma cranico, è stata soccorsa dai sanitari dei Volontari Presolana e portata via conin codice rosso, destinazione ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto, per ricostruire l’accaduto, anche i carabinieri di Clusone.

Una donna di 70 anni è rimasta grave mente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre percorreva a piedi via Vittorio Veneto, a Gazzaniga, in provincia di Bergamo.

Incidente stradale, poco dopo le 14, nel territorio comunale di Gazzaniga, comune della val Seriana. È accaduto in via Vittorio Veneto dove un pedone, una donna di 70 anni

