Domenica delle Palme | Papa Francesco affaticato salta l’omelia

LA CELEBRAZIONE. Il Vescovo Francesco Beschi, Domenica 24 marzo, ha presieduto la Messa in Cattedrale. (ecodibergamo)

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2024 Si è tenuta in piazza San Pietro, in Vaticano, la messa organizzata in occasione della Domenica delle Palme. Il grande colonnato del Bernini ha accolto migliaia di ... (iltempo)