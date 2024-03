Doctor Who | ecco trailer e key art della nuova stagione in arrivo in esclusiva su Disney+

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) in contemporaneamente in tutto il mondo: protagonisti Ncuti Gatwa, il Quindicesimo Dottore, e Millie Gibsonha diffuso ile la key artdiWho, che per la prima volta in assoluto verrà lanciata sulla piattaforma streaming e distribuita contemporaneamente in tutto il mondo. In Italia la serie sarà disponibile a partire dall’una del mattino di sabato 11 maggio e il pubblico ripartirà dagli eventi di The Church on Ruby Road, lo speciale che ha debuttato in anteprima lo scorso dicembre, continuando l’avventura attraverso due episodi completamente nuovi. Ogni sabato, poi, sarà rilasciato un nuovo episodio. Nel, gli spettatori hanno la possibilità di dare un’occhiata in anteprima allapuntata: il ...