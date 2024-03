Doctor Who 14 | il trailer italiano della prima stagione con star Ncuti Gatwa

(Di lunedì 25 marzo 2024) L'11 maggio arriverà sugli schermi italiani di Disney+ la14 diWho e ilregala qualche anticipazione. L'11 maggio debutterà su Disney+ la14 diWho, di cui sono stati diffusi il poster e ildegli episodi che saranno lanciati sulla piattaforma di streaming e distribuita in tutto il mondo. In Italia la serie sarà disponibile a partire dall'una del mattino di sabato 11 maggio e il pubblico ripartirà dagli eventi di "The Church on Ruby Road", lo speciale che ha debuttato in antelo scorso dicembre, continuando l'avventura attraverso due episodi completamente nuovi. Ogni sabato, poi, sarà rilasciato un nuovo episodio. Il video promozionale Neldi ...

