(Di lunedì 25 marzo 2024) Ora che, uno dei K-Netflix più anticipati del 2024, è giunto a conclusione, possiamo finalmente trarre le somme nella nostra. Può sembrare una frase troppo buonista, quella pronunciata dai protagonisti diin uno degli episodi dell'ormai concluso K-Netflix con Park Hyung Sik e Park Shin Hye, ma se avete seguito lasaprete quanto guadagnate e per niente gratuite in realtà possano essere queste parole. E in questadiandremo a vedere come se lacavata non solo Yeo Jeong Woo (Park Hyung Sik) e Nam Ha Neul (Park Shin Hye), ma anche la stessa ...

Da Doctor Slump a The Impossible Heir, fino a Everything Will Come True: la lista dei K-Drama da non perdere nel 2024 . Siamo ancora ad inizio anno, eppure le nostre watchlist sono già strapiene di ... (movieplayer)

Doctor Slump, la recensione finale: non ci sono dubbi, la serie coreana è un comfort drama! - Ora che Doctor Slump, uno dei K-Drama Netflix più anticipati del 2024, è giunto a conclusione, possiamo finalmente trarre le somme nella nostra recensione finale.movieplayer

In conversation with Park Hyung Sik - In life, experiencing a Slump is an inevitable part of the journey. It's those moments when motivation dwindles, energy fades, and progress seems to come to a halt. Yet, amidst the gloom, there's a ...panorama

Park Hyung Sik veste i panni di un celebre chirurgo plastico decaduto in "Doctor Slump" - Nella vita, sperimentare un crollo è una parte inevitabile del viaggio. Sono quei momenti in cui la motivazione diminuisce, l'energia svanisce e il progresso sembra fermarsi. Eppure, in mezzo all'oscu ...panorama