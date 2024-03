DIVISIONE REGIONALE 1 GIRONE A

(Di lunedì 25 marzo 2024) Audace Bombers 75 Giardini Margherita 80 Audace Bombers: Bernardi 4, Marzioni 1, Gandolfi 25, Franceschini 9, Mondini, Valenti 4, Degli Esposti 10, Buriani 12, Albertazzi 8, Parchi 2. All. Rizzi. Giardini Margherita: Cattelani 3, Trazzi 20, Minghetti 6, Grassi 6, Bisi, Ziglio, Fabbri 13, Elio 6, Nanni 10, Argenti 6, Baccarini ne, Artese 10. All. Lanzi. Arbitri: Longhi e Frisari. Note: parziali 21-22; 39-37; 54-49. Benedetto Cento 69 Stars 90 Benedetto Cento: Minelli 4, Ghidoni 11, Draghi 11, Lorusso, Sgargi 9, Drosi 4, Rayner 8, Salatini 4, Almeoni 4, Basso 8, Vischi 5, Baraldi 1. All. Trevisan. Stars: Sandrolini 10, Marani 4, Musolesi 11, Careddu 2, Marino 4, Benfenati 9, Penta 15, Tugnoli 2, Lenzi 7, Branchini 11, Ruffini 10, Orsini 5. All. Piccolo. Arbitri: Costantini e Venturi. Note: parziali 19-28; 34-57; 48-74. Castelfranco Emilia 74 Voltone 82 Castelfranco Emilia: Dawson ...

Settimana di sorrisi per le due squadre carraresi di Basket che militano Nella Divisione regionale 1. Entrambe tornano al successo (non accadeva dalla 11ª giornata di andata dello scorso 10 ... (sport.quotidiano)

Pisa , 21 marzo 2024 – Ultime cinque giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le Pisa ne CUS Pisa Cosmocare e GMV ancora in ... (sport.quotidiano)

Albano Basket schianta in casa San Cesareo per 91 a 64, 4° posto nel mirino in DIVISIONE REGIONALE 1 - ALBANO LAZIALE (basket) - Gli albanensi disputano una prova impeccabile, all’insegna dell’ordine e del gioco di squadra ilmamilio.it - nota stampa Albano Basket è autore di una gara perfetta ...ilmamilio

Albano Basket super col San Cesareo: 4° posto nel mirino in DIVISIONE REGIONALE 1 - Albano Basket è autore di una gara perfetta vincendo 91 a 64 contro San Cesareo Basket nel match casalingo valido per il campionato di DIVISIONE REGIONALE ...castellinotizie

DIVISIONE REGIONALE 1, nel giorno della grande festa la Virtus Bastia vola in testa (foto) - L’Ottica Brunozzi Bastia vince e convince nell’ultima giornata casalinga contro la Uisp Perugia per 83-54 e, in concomitanza alla sconfitta casalinga della Nestor Marsciano, conquista la vetta della c ...assisisport