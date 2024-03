Disney | azionista critica la strategia di Kevin Feige | Perché mi serve un film di sole donne o di soli neri ?

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il miliardario Nelson Peltz,della, ha sparato a zero contro le politiche improntate alla diversità della compagnia puntando il dito contro la direzione impartita allo studio. L'anno scorso, la società di investimento del miliardario Nelson Peltz, Trian Partners, ha utilizzato la sua partecipazione di 2,5 miliardi di dollari nellaper imporsi nel consiglio di amministrazione della società. Peltz è stato molto critico nei confronti dell'acquisizione da 71 miliardi di dollari della 21st Century Fox da parte dellae del debito che ne è seguito, ed è il primo a sottolineare i recenti problemi finanziari dello studio. Negli ultimi due anni, ciò si è esteso alle perdite cinematografiche e di streaming con marchi come Marvel e Pixar, che lottano per avere lo stesso impatto che …

