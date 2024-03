Digitale e transizione | da Intesa 120 miliardi per le imprese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un bazooka da 120per leitaliane.Sanpaolo scende ancora una volta in campo per le aziende e lo fa con il piano Il tuo futuro è la nostra impresa, il nuovo programma che mette a disposizione 120di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di pmi e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori. L’obiettivo, hanno spiegato da Ca’ de Sass, è favorire nuovi investimenti “per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo”. Di che si tratta? Con il nuovo programma la banca guidata da Carlo Messina intende accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, ...