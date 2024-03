Diesel Tecnica | sconfitta di misura sul campo del Monopoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLotta fino alla fine ma escelatra le mura della White Wisecon il risultato di 75-73. Primo quarto da dimenticare per gli uomini di Patrizio; nell’avvio di gara si avverte l’assenza dell’infortunato Triassi, i padroni di casa partono forte ed i blue boys si vedono subito costretti ad inseguire chiudendo la prima frazione di gioco sul -9. Nel secondo periodo cambia però la musica, i blue boys trovano con più continuità il canestro e riescono finalmente ad arginare gli attacchi di; all’intervallo lungo si va sul 34-30. Nel secondo tempo la gara diventa incandescente, le due squadre si sfidano colpo su colpo, ai canestri di Laquintana rispondono Erkmaa e Balciunas mantenendo la partita in perfetto equilibrio. Nel finale la ...

Ritocchi al rialzo per la benzina: al self è a 1,886 euro - Benzina in lieve aumento e Diesel in leggero calo: questo il quadro che emerge dal monitoraggio dei prezzi medi praticati sulla rete italiana. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati c ...gazzettadelsud

Opel Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Edition nuova a Cuneo - Annuncio vendita Opel Astra 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Edition nuova a Cuneo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto

Ford Transit Custom Furgone 280 2.0 TDCi 130 PC Furgone Trend del 2020 usata a Firenze - Annuncio vendita Ford Transit Custom Furgone 280 2.0 TDCi 130 PC Furgone Trend usata del 2020 a Firenze nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto