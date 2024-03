(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale intervistato da Adnkronos ha toccato numerose criticità del comparto portuale "Ladel marè uno dei grandi shock che hanno interessato il sistema portuale in generale e quello veneto in particolare". Ad affermarlo in un'intervista all'Adnkronos è il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La crisi del mar Rosso è uno dei grandi shock che hanno interessato il sistema portuale in generale e quello veneto in particolare". Ad affermarlo in un'intervista ... (liberoquotidiano)

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “La crisi del mar Rosso è uno dei grandi shock che hanno interessato il sistema portuale in generale e quello veneto in particolare”. Ad affermarlo in un’intervista ... (calcioweb.eu)

Di Blasio (AdspMas): "Crisi del Mar Rosso ha creato ritardi e aumento costi ma non calo transiti" - Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La crisi del mar Rosso è uno dei grandi shock che hanno interessato il sistema portuale in generale e quello veneto in particolare". Ad affermarlo in un'intervista all'Adn ...lanuovasardegna

Mo, Di Blasio (AdspMas): "Crisi del Mar Rosso ha creato ritardi e aumento costi ma non calo transiti" - L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sta puntando su una maggiore efficienza grazie allo sviluppo dell'intermodalità. 'Il porto di Venezia ha e continua ad avere un ruolo c ...adnkronos

LETExpo – Porti, Di Blasio: “La strategia UE di espansione a sud e ad est delle reti TEN-T occasione di sviluppo per gli scali adriatici” - “La strategia europea di sviluppo delle catene logistiche sta evolvendo a favore dell’espansione a est e a sud delle reti TEN-T, anche al fine di cogliere con maggiore efficacia le opportunità present ...informatorenavale