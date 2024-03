Devi comprare casa? Uno sportello ti dà una mano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Vendita, acquisto, affitto, mutui. A Concorezzo apre il primogratuito di consulenza immobiliare della provincia. Dietro la scrivania gli agenti di Fiaip, la Federazione italiana della categoria, consulenze al via un giorno a settimana, il giovedì dalle 10 alle 12 su appuntamento. "Offriamo alle famiglie orientamento in un settore complesso", spiega il sindaco Mauro Capitanio che ha voluto introdurre il servizio fra le prestazioni pubbliche. I professionisti ascolteranno e consiglieranno in un campo nel quale è facile prendere una cantonata. Nessun esborso neppure per il Comune, i tecnici sono volontari. "Siamo i primi sul territorio a dedicare uno spazio alla compravendita e alla locazione - sottolinea il primo cittadino -. Lo scopo è aiutare i concorezzesi grazie a professionisti che offrono informazioni e chiarimenti in un settore in cui a volte non è ...