Dentro il Ballo delle Rose 2024 | una notte con Charlotte Casiraghi e Charléne di Monaco

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il: un affare glamour a Monte Carlo Ildella Rosa, un evento iconico a Monte Carlo, annuncia l’arrivo della primavera con glamour e anticipazione senza pari. La 58esima edizione, tenutasi il 23 marzo, si è svolta sotto la luna piena e la mite brezza primaverile. La principessa Caroline, splendente in nero, ha onorato l’occasione come madrina, seguendo le orme di sua madre, Grace Kelly. Tuttavia, quest’anno i riflettori sono andati alla Principessa, che ha fatto uno sfolgorante ritorno alla Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo dopo una pausa durata dieci anni. Il radioso ritorno della principessaSfoggiando un nuovo taglio di capelli e un’accattivante tuta dorata decorata con paillettes scintillanti, la ...

Siamo stati nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo per l'evento più glamour dell'anno. Protagonista assoluta la principessa Charléne , assente da 10 anni. A ballare in pista, fino a notte ... (vanityfair)

Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il Ballo in piazza in Abruzzo - Un Ballo in piazza per Antonio Albanese e Virginia Raffaele. I due attori si sono esibiti a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, in occasione dell’anteprima nazionale del film «Un mondo a parte» di ...video.corriere

Dentro il Ballo della Rosa 2024: la notte più scintillante dei reali di Monaco - Siamo stati nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo per l'evento più glamour dell'anno. Protagonista assoluta la principessa Charléne, assente da 10 anni. A ballare in pista, fino a notte f ...vanityfair

KUMO ELIMINATO AL PRIMO SERALE DI AMICI 2024/ Addio in lacrime: “Contento di come ho ballato” - Kumo é uno dei 15 concorrenti ammessi alla fase serale di Amici 2024. Il pupillo di Emanuel Lo rischia grosso nella prima puntata ...ilsussidiario