Dentro il Ballo della Rosa 2024 | una notte con Charlotte Casiraghi e Charléne di Monaco

(Di lunedì 25 marzo 2024) Siamo stati nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo per l'evento più glamour dell'anno. Protagonista assoluta la principessa, assente da 10 anni. A ballare in pista, fino afonda,non accompagnata, e Beatrice Borromeo e Pierre, i più innamorati. Cronaca di una«disco dance», sulle note di Gloria Gaynor

Antonio Albanese e Virginia Raffaele, il Ballo in piazza in Abruzzo - Un Ballo in piazza per Antonio Albanese e Virginia Raffaele. I due attori si sono esibiti a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, in occasione dell’anteprima nazionale del film «Un mondo a parte» di ...video.corriere

Dentro il Ballo della Rosa 2024: la notte più scintillante dei reali di Monaco - Siamo stati nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo per l'evento più glamour dell'anno. Protagonista assoluta la principessa Charléne, assente da 10 anni. A ballare in pista, fino a notte f ...vanityfair

KUMO ELIMINATO AL PRIMO SERALE DI AMICI 2024/ Addio in lacrime: “Contento di come ho ballato” - Kumo é uno dei 15 concorrenti ammessi alla fase serale di Amici 2024. Il pupillo di Emanuel Lo rischia grosso nella prima puntata ...ilsussidiario