(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – L'emergenzain Sud America, con oltre 2 mln di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. Sono già tre le circolari del ministero della Salute che puntano ad alzare l'alert sullanegli aeroporti, porti e anche nella medicina del territorio. "Più aumenteranno le temperature e più ci saranno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'emergenza Dengue in Sud America, con oltre 2 mln di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. Sono già tre le circolari del ministero della Salute che puntano ad alzare ... (sbircialanotizia)

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - L'emergenza Dengue in Sud America, con oltre 2 mln di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. Sono già tre le circolari del ministero ... (ilgiornaleditalia)

Tumori, Aimac: ‘”uting Kate darà forza a tante donne ora meno sole” - (Adnkronos) - Il messaggio video in cui Kate Middleton ha affermato di avere un tumore e di sottoporsi a una chemioterapia preventiva, "è stata una uscita ...tuobenessere

Dengue, cacciatore di zanzare: "Cimitero luogo più a rischio, tombini ricettacolo" - L'emergenza Dengue in Sud America, con oltre 2 mln di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. Sono già tre le circolari del ministero della Salute che puntano ad alzare l'ale ...adnkronos

Zanzare in anticipo e rischio contagi in aumento, l'Italia teme la Dengue dopo un caso sospetto a Busto Arsizio: i consigli dell'esperto - Ricordate quando le zanzare erano l'incubo dell'estate Bene, ora pensate che quel fastidioso ronzio è in anticipo rispetto la calda ...msn