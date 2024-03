Dendoncker ai margini | non giocherà più fino al termine della stagione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il giocatore belga Leandersi prepara a concludere unada fantasma con il Napoli: solo 21 i minuti giocati. Leander, uno degli acquisti più enigmatici del Napoli durante il mercato invernale, sembra destinato a concludere lasenza lasciare un segno tangibile. Con soli 21 minuti accumulati in campionato e nessuna influenza significativa sul gioco, il futuro del centrocampista belga sembra essere lontano dal club azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino,non vedrà probabilmente più il campoalattuale. Il motivo principale? Nonostante non si tratti di un atteggiamento di dispetto, il giocatore è semplicemente fuori forma. Il ...

