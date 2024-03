Decolla da Orio al Serio con Aeroitalia la rotta giornaliera Bergamo-Perugia

La maggioranza nei giorni scorsi ha presentato in Consiglio comunale a Bergamo la proposta di eliminare il traffico aereo notturno dall'aeroporto di Orio Al Serio a Bergamo. Si sta lavorando per ... (fanpage)

Decollato il primo volo per Orio al Serio - Ha preceduto la partenza una breve cerimonia con la presidente di Regione Tesei, salita poi a bordo per impegni istituzionali in Lombardia ...rainews

Nuovo volo tra Perugia e Bergamo: l’accoglienza a Orio con l’arco d’acqua dei Vigili del fuoco - Foto e video - L’aeroporto di Milano Bergamo ha accolto lunedì 25 marzo in mattinata il volo inaugurale di Aeroitalia Decollato dall’aeroporto San Francesco d’ Assisi di Perugia, con a bordo la delegazione della ...ecodibergamo

Orio al Serio, nuovo collegamento tra Lombardia e Umbria: al via il volo Aeroitalia da Bergamo a Perugia - Orio al Serio (Bergamo) – Nuovo collegamento dallo scalo lombardo di Orio al Serio a Bergamo. Si tratta del collegamento aereo tra Umbria e Lombardia . Il volo è operato dalla compagnia Aeroitalia con ...ilgiorno