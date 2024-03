Decaro | spunta la foto del sindaco con sorella del boss Capriati | “Difficoltà a capire chi fossero”

(Di lunedì 25 marzo 2024) A meno di una settimana dallo scoppio del caso sulla Commissione voluta dal Viminale per vigilare sulle presunte infiltrazioni mafiose nel Comune di Bari e decidere quindi su un possibile scioglimento del Comune, la situazione per ile il governatore Emiliano non è delle migliori. Ad aver fatto precipitare tutti i piani del L'articolo proviene da Il Difforme.

"The Heart of the Garden" è l'albero europeo dell'anno - Un concorso nato per valorizzare il patrimonio naturale del Vecchio Continente, premiando gli alberi che hanno un legame speciale con la comunità ...tgcom24.mediaset

Bari, Decaro e le presunte infiltrazioni mafiose. Arriva la Commissione del Viminale. Meloni: “Nessuna forzatura” - La premier difende Piantedosi: "Accuse vergognose. L'accesso ispettivo disposto dal ministero dell'Interno non è finalizzato allo scioglimento: è una verifica che va fatta” ...quotidiano

Il Tamarindo – Bari, Decaro smentisce Emiliano. spunta foto con sorella boss Capriati: è di un anno fa - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, si trova al centro di polemiche dopo che una foto del maggio 2023 ha riaccalato il dibattito sulla presunta vicinanza alle famiglie mafiose della zona. Il governato ...thetamarind.eu