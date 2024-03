Decaro, spunta foto con la sorella del boss - Il caso Bari si allarga, centrodestra all’attacco. Foti (FdI): “Vero o falso”. Il sindaco: “Mai stato a casa di nessuna sorella” ...quotidiano

"Affidai Decaro alla sorella del boss". Ora tutti smentiscono Emiliano. Centrodestra all'attacco - "Per quanto attiene a quell'episodio in particolare, di quasi venti anni fa, Emiliano non ricorda bene . È certamente vero che lui mi diede tut ...ilfoglio

Caso Bari, il professore Esposito: «Città viva e aperta ma ora è necessaria una svolta culturale» - «Penso sia importante per una lucida analisi di quanto sta avvenendo a Bari tener conto di tutti i fattori e le parti in gioco. Il che non significa non volersi schierare ma solo cercare ...quotidianodipuglia