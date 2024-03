“Decaro non è mai venuto qui” | una sorella del boss Capriati smentisce Emiliano Ma sui social compare una foto con un’altra parente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) A due giorni dalla manifestazione a Bari, convocata in solidarietà al sindaco Antoniocontro l’ipotesi di scioglimento del Comune per mafia, non si placa la polemica sulle frasi del governatore pugliese Michele. Inutile anche il chiarimento del primo cittadino di Bari: “Non sono mai andato in nessuna casa di nessunanon ricorda bene”, ha detto. Mentre dal centrodestra continua il coro di critiche (con Andrea Crippa della Lega che chiede al Viminale di procedere “quanto prima con lo scioglimento del Comune”), nelle ultime ore si aggiungono due elementi alla vicenda: l’intervista al Tg1 di Linadi Antonio in carcere da oltre 30 anni, chele parole die una ...