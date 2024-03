Debutta in Italia la Giornata della transizione energetica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)il prossimo 20 aprile il Green Energy Day, la primaenrgetica ine per l'occasione gli impianti a fonti rinnovabili e quelli che abbiano eseguito interventi di efficienzasaranno visitabili. Ad organizzare questa primaè stato il Coordinamento Free, in collaborazione con molte delle associazioni che ne fanno parte e con il patrocinio del ministero dell'Ambiente esicurezza. Scuole, famiglie e, più in generale, tutti coloro che fossero interessati - si legge in una nota dei promotori - potranno visitare un impianto a fonti rinnovabili o un'azienda che abbia già intrapreso un percorso di efficientamento energetico e di decarbonizzazione. Il 20 aprile sarà ...