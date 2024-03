De Vrij | brutte notizie dopo l’infortunio | l’annuncio dell’Inter

(Di lunedì 25 marzo 2024) Se per Sommer lesembrano essere confortanti, per demolto meno. Sul difensore olandese l’Inter conferma un infortunio muscolare, eredità dell’inutilissima sosta per le nazionali. SALTA L’EMPOLI – Il comunicato: “Yann Sommer e Stefan desi sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese che sarà rivalutato tra qualche giorno”. Fonte: inter.it Inter-News - Ultimee calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

