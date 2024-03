De Paola | «Caso Acerbi | c’è stata una carenza dell’Inter | il motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 25 marzo 2024) Paolo Deha parlato delriguardante il presunto insulto razzista che Francescoavrebbe risolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.– Queste le parole di Paolo Denel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa mi aspetto dal? Mi aspetto, ovviamente nel rispetto della verità, indi conferma di quella frase una squalifica di dieci giornate per. Se noi cerchiamo sempre il compromesso su territori così ardui e complicati come il razzismo non troveremo mai una soluzione. Qui non si parla della carriera di, ma se non facciamo capire alle persone che ci sono dei limiti che non si possono superare non risolveremo mai un tema delicato come il razzismo. ...