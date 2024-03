De Ketelaere | infortunio all’adduttore sinistro In forte dubbio contro il Napoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di De. Secondo quanto riporta l’Ansa, è stata confermata la diagnosi dello staff medico della Nazionale belga: l’attaccante soffre di postumi distrattivilungo. Il calciatore sta effettuando terapie e verrà valutato nei prossimi giorni. Resta in fortissimola sua presenzailInsieme a De, non ci sarà neanche Koopmeiners Per l’Atalanta è una brutta notizia, per iluna buona. Teun Koopmeiner si è fatto male con l’Olanda e potrebbe saltare la partita di sabatogli azzurri di Calzona. Secondo il comunicato della nazionale olandese, il centrocampista non giocherà l’amichevolela Germania. Le sue ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Esonero Mourinho , Tiago Pinto : «Uno dei giorni più difficili per ... (calcionews24)

La presenza di Charles De Ketelaere in occasione di Atalanta-Napoli sarebbe in dubbio a causa di un recente infortunio . Il centrocampista dell’Atalanta Charles De Ketelaere … L'articolo ... (forzazzurri)

Charles De Ketelaere , trequartista del l’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan , si è fermato in Nazionale per un infortunio Allarme in casa Atalanta per le condizioni di ... (dailymilan)

Atalanta, infortunio in nazionale per De Ketelaere: salta il Napoli! - (ANSA) - BERGAMO, 25 MAR - E' arrivata la diagnosi per Charles De Ketelaere, a disposizione da oggi dell'Atalanta dopo il rientro anticipato dal ritiro del Belgio dopo ...tuttonapoli

Atalanta, infortunio più grave del previsto per De Ketelaere. Salta il Napoli - Già in settimana era arrivato un primo segnale, ma adesso c'è la certezza. De Ketelaere salterà la partita contro gli azzurri per infortunio. Arrivata la diagnosi sulle condizioni fisiche dell'ex ...areanapoli

Atalanta, rientrati cinque nazionali. Ma arriva una brutta notizia per Gasp - L'Atalanta ha visto rientrare oggi cinque nazionali in vista della partita di sabato prossimo contro il Napoli di Ciccio Calzona.areanapoli