De Ketelaere in forte dubbio per Napoli Trasferta vietata ai tifosi bergamaschi

(Di lunedì 25 marzo 2024) ATALANTA. Gli esami dopo il rientro anticipato dalla nazionale belga hanno evidenziato «postumi distrattivi all’adduttore»: molto difficile il recupero per ladi. Biglietti, divieto di vendita ai residenti in Lombardia per ragioni di ordine pubblico.

Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan (pianetamilan)

Atalanta, De Ketelaere infortunato: a forte rischio contro il Napoli - Nuovi guai in casa Atalanta: dopo l'infortunio di Teun Koopmeiners, anche Charles De Ketelaere è tornato a Bergamo infortunato. Pausa nazionali sfortunata per i nerazzurri che rischiano di perdere due ...corrieredellosport

BOLOGNA - Thiago Motta: "Spalletti è un grande allenatore, l'ha dimostrato portando il Napoli a vincere uno Scudetto straordinario" - A margine del Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, Thiago Motta ha parlato di Zirkzee e nazionale. "Joshua disponibile con la Salernitana Può essere, non lo so ancora - ha spiegato il tecni ...napolimagazine

De Ketelaere in forte dubbio per Napoli-Atalanta - Charles De Ketelaere, soffre di postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro Nazionale sfortunata per De Ketelaere. Rientrato in anticipo a Bergamo dal ritiro del Belgio per l’infortunio accusato ...100x100napoli