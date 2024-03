Ddl Semplificazioni 2024 | le farmacie diventano laboratori di analisi cliniche | tutte le novità

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il decreto leggeporterà una serie di cambiamenti nelle abitudini degli italiani. Con il testo che verrà presentato martedì 26 marzo in Consiglio dei ministri si attende un giro di boa su vaccini, esami in farmacia, diplomi facili, possibilità di intervenire con meno cavilli sugli immobili vincolati e su nuove e più semplici modalità per gestire le ceneri dei defunti. A presentare il disegno di legge sarà il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il Ddlè una tessera di un mosaico più ampio: il governo punta a introdurre 600entro il 2026, di cui almeno 200 entro la fine dell’anno in corso. Fare il vaccino in farmacia Lediventeranno degli hub della salute. Se fino ad oggi è stato possibile fare le vaccinazioni Covid, presto potranno essere ...

