Davide Rombolotti | real estate Milano dinamico e competitivo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lo scorso 28 febbraio il Consiglio metropolitano diha approvato il bilancio previsionale per il periodo 2024-2026: sono stati assegnati 567.8 milioni di euro a spese per gli investimenti, compresi quelli su infrastrutture e riqualificazione urbana. Per, direttore operativo in Thor Project, nei prossimi 3 anni “prenderanno piede una serie di iniziative