Dati Istat | in Italia la povertà assoluta riguarda 5 | 7 milioni di persone

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sulle condizioni economiche delle famiglie l’fa parlare i numeri: nel 2023 le famiglie che versavano in una condizione disi attentavano intorno all’8,5 del totale delle famiglie residenti, che erano 8,3 nel 2022. In termini assoluti si tratta di oltre 2,2di famiglie per un totale di 5,7di. L'articolo proviene da Il Difforme.

L'articolo In Italia quasi sei milioni di persone in povertà assoluta <small class="subtitle"> Istat , dati 2023 </small> proviene da Noi Notizie.. (noinotizie)

Save the Children: “Un bambino su 7 in povertà assoluta, Tema sia al centro dell’agenda politica” - Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, commenta i Dati Istat. “La povertà assoluta è un’emergenza che condiziona non solo il presente ma anche il futuro dei più piccoli: b ...redattoresociale

In Italia 1 bambino su 7 in povertà assoluta - Secondo i Dati Istat, 1 bambino su 7 in povertà assoluta: è il valore più alto degli ultimi 10 anni. Necessario affrontare l’emergenza e porre il tema al centro dell’agenda politica.savethechildren

Italia, l'85 per cento acquista online almeno una volta al mese - Il Report sull'e-commerce italiano di Idealo rivela usi e costumi locali nello shopping in Rete Il recente "Report sull’e-commerce italiano 2024" realizzato dalla piattaforma Idealo evidenzia una cost ...adnkronos