Daspo urbano | Consulta | legittimo divieto d’accesso a stazioni a altre aree

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza (numero 47) confermando la validità deldi accesso adurbane specificamente individuate dai regolamenti comunali, stabilite dal cosiddetto decreto Minniti del 2017, come lee i piazzali antistanti gli accessi agli scali ferroviari. Tale decisione segue le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze riguardo aldi accesso imposto dal questore a chi abbia reiteratamente violato divieti di stazionamento o occupazione di spazi nelle medesime. Tuttavia, tale misura di prevenzione non deve, "intendersi rivolta ad allontanare 'oziosi e vagabondi', come pure si era affermato nell'ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. 14 del 2017.La Corte ha respinto le obiezioni ...