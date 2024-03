Dario Guido vicepresidente della divisione Diagnostica medica di Samsung Italia

Monaco sugli italiani: “Sinner competitivo sulla terra; Musetti nato per vincere, Arnaldi da acquolina in bocca” - Dire le cose come stanno, in totale sincerità. Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha affrontato nell'ultima puntata di TennisMania (condotta dal collega di Eurosport, Dario Puppo), sul c ...oasport

Approvata la variante urbanistica per il nuovo asilo a Brancaccio - Dichiarazione consigliere Chinnici - Nuovo asilo a Brancaccio dedicato a don Pino Puglisi: approvata la variante urbanistica. Dichiarazione del consigliere Chinnici sul sostegno dell'amministrazione e del consiglio comunale. #NewsPA ...ilfattodipalermo

Scherma, trionfo azzurro a Nanchino - Il weekend cinese delle spadiste azzurre si è rivelato un trionfo dorato per l’ Italia guidata dal CT Dario Chiadò, che ha conquistato la prova a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di spada femmin ...sportal