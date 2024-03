Danimarca | i convocati di Hjulmand | la decisione su Kjaer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lasi prepara ad affrontare le Isole Faroe in amichevole. Ecco ladel commissario tecnico per Simon

Danimarca Faroe: Kjaer non convocato per il match, i motivi della scelta - Simon Kjaer non sarà convocato per l’amichevole della Danimarca contro le Isole Faroe. I motivi della scelta La Federcalcio della Danimarca ha comunicato su X che Simon Kjaer non farà parte dei convoc ...milannews24

KJAER, Un sospiro di sollievo: contro i viola ci sarà - Sospiro di sollievo in casa milanista, scrive stamani La Gazzetta dello Sport: dopo il problema nell’amichevole tra Danimarca e Svizzera di venerdì, Simon Kjaer si è ...firenzeviola

Milan, infortunio con la Danimarca per Kjaer: le sue condizioni - Simon Kjaer si è fermato per infortunio in Danimarca-Svizzera: le condizioni e i tempi di recupero del difensore del Milan ...tag24