Dani Alves lascia il carcere | la cifra pagata per la cauzione

(Di lunedì 25 marzo 2024)torna un uomo libero, seppur il suo rilascio è da considerarsi provvisorio. L’ex calciatore brasiliano, visto anche in Italia con la maglia della Juventus, ha pagato lafissata a un milione di euro per uscire dal. Il tutto in attesa della sentenza definitiva sul caso di violenza sessuale nei confronti di una donna in un locale di Barcellona.è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo diper stupro ai danni di una ragazza in un locale di Barcellona. I suoi legali hanno presentato ricorso e hanno ottenuto la libertà provvisoria dell’atleta, dietro pagamento della, fino a sentenza definitiva. Il terzino dovrebbe uscire nelle prossime ore daldi Brians 2, nei ...