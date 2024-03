Dani Alves ha pagato la cauzione | uscirà dal carcere tra poche ore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024)halaper il rilascio provvisorio dal. Il calciatore brasiliano ha versato 1 milione di euro, cifra richiesta per la libertà temporanea in vista della sentenza definitiva sul caso di violenza sessuale nei confronti di una donna di un locale a Barcellona.è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di, con i suoi legali che hanno ottenuto la libertà provvisoria per il giocatore fino a sentenza definitiva. Il brasiliano dovrebbe uscire daltraore, dopo 14 mesi di reclusione. SportFace.