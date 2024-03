Dani Alves ha lasciato il carcere | pagata la cauzione da un milione di euro

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – L’ex capitano del Brasilehaoggi ildi Brians 2, a Barcellona, dov’era detenuto dal 20 gennaio 2023. L’ex esterno di Barcellona, Juventus e Psg ha infatti pagato ladi undiè stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di prigione per lo stupro di una ragazza nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022. Il quarantenne brasiliano ha dovuto consegnare i suoi due passaporti, quello brasiliano e quello spagnolo e avrà l’obbligo di firma settimanale, oltre al divieto di avvicinarsi a meno di un km dalla vittima. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

