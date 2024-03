Dani Alves esce dal carcere | pagata cauzione da 1 milione di euro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Barcellona, 25 marzo 2024 – Undi. Tanto è servito per far uscire dal, calciatore ex capitano della nazionale brasiliana condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per stupro. L’ex esterno blaugrana ha lasciato oggi ildi Brians 2, a Barcellona, dov'era detenuto dal 20 gennaio 2023 dopo aver pagato ladi undi. Perché era inè stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di prigione per lo stupro di una ragazza nella discoteca Sutton di Barcellona nella notte fra il 30 e il 31 dicembre 2022. Il quarantenne brasiliano ha dovuto consegnare i suoi due ...