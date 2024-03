Dani Alves è uscito dal carcere | ha pagato la cauzione da 1 milione di euro Mundo Deportivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024)è in libertà vigilata. L’ex calciatore del Barcellonadalin cui era detenuto dopo averladi 1didovrà presentarsi settimanalmente al Tribunale di Barcellona Ilscrive: “Dopo aver trascorso complessivamente 14 mesi e 5 giorni in prigione, il calciatore brasiliano, condannato a 4 anni e mezzo per aver violentato una donna nei bagni della discoteca di Sutton nel dicembre 2022, ha già varcato la porta del Centro penitenziario di Brians 2 dopo che il tribunale gli ha concesso la libertà vigilata su. Questa mattina la difesa del ...