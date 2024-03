Dalmine | sferra un pugno a un carabiniere e gli rompe una mano | arrestato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024). Fugge all’alt dei carabinieri, che si lanciano all’inseguimento per le vie centrali di. Ma lui tenta un’inversione a U, finisce contro la pattuglia, cade a terra e, quando viene bloccato tira un pungo ad un militare che, nel tentativo di difendersi, si frattura una. È accaduto nel pomeriggio di domenica 24 marzo, in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate è finito N.R., marocchino di 43 anni, irregolare e senza fissa dimora. L’uomo era in sella ad un motociclo quando i carabinieri della locale stazione gli hanno intimato l’alt per un controllo. Lui non si è fermato, anzi, ha accelerato tentando di seminare la pattuglia, che nel frattempo si era lanciata all’inseguimento. Il marocchino, dopo una serie di sorpassi azzardati, ha invertito la marcia ma è andato a schiantarsi proprio contro ...