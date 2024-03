Dalla maglia a righe e l’acconciatura identiche ad un video del 2017 all’anello che “sparisce” | l’annuncio di Kate Middleton nel mirino dei complottisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) I principi del Galles hanno ringraziato, “commossi”, per i tantissimi messaggi di amore e sostegno ricevuti da quando, venerdì 22 Marzo,ha rivelato al mondo la sua battaglia contro il cancro. La decisione di parlare a cuore aperto della sua malattia sarebbe arrivata “per fermare tutti quelli che in questo periodo hanno speculato con tanta crudeltà” su di lei. A rivelarlo sarebbero stati alcuni amici della coppia reale ai tabloid. All’apparenza, dal momento in cui ilregistrato a Windsor, due giorni prima, ha letteralmente inondato ogni piattaforma, il vento del sentire popolare sembrava essere girato. La macchina della solidarietà e dell’indignazione ha sfoderato l’artiglieria pesante schiacciando con tutta la sua forza il divampare di ogni parola “di troppo”. Sotto il suo peso ci è finito chiunque osasse solo nominare la principessa del ...