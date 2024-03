(Di lunedì 25 marzo 2024) Al momento sono confermati gli appuntamenti della. Ieri la scelta di non leggere l’omelia. Gli accorgimenti per sollevare il Pontefice 87enne da alcune incombenze

Dalla lavanda dei piedi alle detenute all’urbi et orbi: la settimana santa di Francesco schivando gli acciacchi - Al momento sono confermati gli appuntamenti della settimana santa. Ieri la scelta di non leggere l’omelia. Gli accorgimenti per sollevare il Pontefice 87enne ...repubblica

GeoNight: riscoprire la bellezza e l'importanza della geografia nelle città italiane - La GeoNight è una manifestazione internazionale che si tiene ad aprile in tutto il mondo, con l'obiettivo di promuovere la geografia attraverso una varietà di eventi. In Italia, si svolge il venerdì 5 ...italiaatavola

Foligno, gli appuntamenti della Settimana Santa - FOLIGNO - Gli appuntamenti della Settimana Santa. "Ci prepariamo a vivere la settimana più importante dell'anno con il cuore pieno di speranza perché la passione, morte ...ilmessaggero