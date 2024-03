Dalla Costa d’Avorio al Ghana | il settore del cacao è in profonda crisi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il mese scorso, laCocoa Board (Cocobod) aveva utilizzato parte del prestito da 200 milioni di dollari per rivitalizzare le piantagioni affette dal virus dalche sta martoriando la produzione, dimezzata rispetto al record registrato due anni fa. All’incirca 500mila ettari di terreno sono andati in fumo, distrutti dall’epidemia e da una serie di fattori che hanno ufficialmente aperto ladel secondo esportatore dipiù grande al mondo. Con logici impatti a livello mondiale, a iniziare da un rincaro dei prezzi che sta martoriando il. Per trovare un deficit nel mercato lungo quattro anni, come sta accadendo, bisogna infatti scorrere indietro il calendario di oltre cinquant’anni. Il peso del cambiamento climatico Le altre concause che hanno portato a questa situazione sono di ...