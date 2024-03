“Da un giorno all' altro” L' effetto improvviso sull' Italia per colpa del maltempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Inizia una nuova settimana e, nei giorni che porteranno alle feste di Pasqua, il tempo non sarà dei migliori. A fare un punto della situazione è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata del 25 marzo di Omnibus: “Stanno arrivando queste nuvole di una certa consistenza da sud-ovest per il momento. Poi ci potrebbe essere anche, perché'Atlantico c'è una zona di nuvolosità a macchie, quella è proprio aria fredda, adesso non entrerà, ma nei prossimi giorni il cambiamento sicuramente c'è”. E via con le previsioni del tempoper: “Nella giornata di oggi, lunedì 25 marzo, queste prime nuvole tendono a coprire il cielo, con precipitazioni non di forte intensità, ci sono già in Sardegna, qualcosa arriverà anche ...