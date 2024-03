Da traumi a ictus | luci e ombre per risposte Regioni a cittadini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Come rispondono lealle richieste deirispetto a eventi come, infarti ed emergenze-urgenze (pronto soccorso) che devono essere gestiti in maniera efficace e in tempi brevi? A questa domanda ha risposto la terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presentata oggi a Roma. Un'indagine condotta nel 2023, analizzando i risultati del monitoraggio rispetto all'anno 2022. Il primo dato riguarda la rete cardiologia per l'emergenza, che "soffre in quelle zone più interne e meno servite dove la tempistica dei 90 minuti per la Ptca (angioplastica coronarica) e la relativa ricaduta in termini di mortalità sono più rilevanti: criticità" emergono "per Calabria e ...