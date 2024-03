Da Luxottica a Unicredit | quanti sono gli azionariati diffusi e a cosa servono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) In Essilor64.000 dipendenti hanno aderito al piano internazionale di azionariato diffuso denominato Boost nel 2023. Ma che cos’è un piano di azionariato diffuso e quanto è diffuso in Italia e in Europa? Un piano di azionariato diffuso rivolto ai dipendenti è un programma aziendale che consente ai dipendenti di acquistare azioni della società per cui lavorano, spesso a condizioni vantaggiose. L'obiettivo principale di tali piani è quello di allineare gli interessi dei dipendenti con quelli della realtà in cui lavorano, che vengono anche maggiormente ingaggiati e resi partecipi in modo attivo alla vita aziendale. Come riporta l’European Federation of Employee Share Ownership, la Federazione Europea dell’Azionariato dei Dipendenti, la proposta di Piani di Azionariato Diffuso ai dipendenti è una pratica ancora poco diffusa in Italia rispetto ...