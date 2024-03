Da denuncia | toglietegli il fiasco!!! | la calza scatena la tempesta sull' Eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) A L'Pierpaolo batte Riccardo. Il campione de L'di ieri sera, Pierpaolo, arriva alla prova finale e fa fuori Riccardo, uno dei rivali che avrebbero potuto ambire al gioco finale di questa puntata di lunedì 25 marzo. Questa sera le parole indizio erano "Esempio, Pattini, Cenacolo, Donna e Dolci". E la parola vincente di questa sera era "". Una parola che però il campione non ha indovinato e dunque non è riuscito nell'impresa di portare a casa il bottino grosso. E così di fatto su social si èto un vero e proprio inferno perché la parola vincente è stata giudicata troppo slegata da quelle indicate da Liorni nella ghigliottina: "Il cenacolo della?!?!?", sbotta una telespettatrice. E un'altra le fa eco: "Cenacolo della... Da ...