Da al Shishani all’attacco di Mosca | il ramo caucasico del Califfato

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella sfida per il primato sulle menti contemporanee che le due gelose dee alla ribalta, Credulità e Incredulità, si muovono senza esclusione di colpacci, il capitolo sulla paternità della carneficina terrorista di Krasnogorsk segna un grosso punto a favore della seconda. Abbiamo non una ma una sequela di rivendicazioni dello Stato islamico del Khorasan, corredata di fotografie e registrazioni video. Un caso piuttosto straordinario. Che cosa ha a che fare l’Isis afghano-pakistana con la Russia? – chiedono tuttavia dubitatori ispirati. Appena il 2 marzo scorso, le autorità russe comunicavano di aver ucciso in un conflitto a fuoco 6 militanti ingusci dello Stato islamico, in una “operazione antiterrorismo” a Karabulak, Inguscezia. I sei si erano barricati in un condominio della cittadina, 30 mila abitanti. Fonti non ufficiali davano notizia di un passante ucciso nello scontro ...