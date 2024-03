Cyberbullismo | giovani assistono a processo simulato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un’iniziativa interessante e, per molti versi, fondamentale. Lo scorso venerdì 22 Marzo, infatti, a Palazzo di Giustizia di Campobasso, istudenti della scuola Media Jovine di Campobasso (sezioni A,B e C) sono stati invitati dall’associazione Senza Appello ad assistere ad uninerente temi di stretta attualità come il bullismo e il. Questo modo di affrontare una tematica importantissima ha avuto tantissimo successo. L’iniziativa è scaturita dalle molteplici attività che da qualche anno ormai svolge l’associazione culturale-teatrale “Senza Appello“, di cui è fondatore l’avvocato campobassano Fabio Albino. Tantissimi avvocati si mettono in gioco con fantasiosa ironia per comunicare concetti che appartengono al tema Giustizia. Tra questi, vi è sicuramente una tematica ...