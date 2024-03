Curling | il Canada vince i Mondiali femminili Interrotto il dominio della Svizzera | sfuma il pokerissimo di Tirinzoni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilha vinto i2024 difemminile. Le padrone di casa si sono imposte sul ghiaccio di Sydney sconfiggendo lain finale con il punteggio di 7-5. La skip Rachel Homan, la vice-skip Tracy Fleury, la seconda Emma Miskew e la lead Sarah Wilkes hanno conquistato la medaglia d’oro interrompendo ilcorazzata elvetica, che si era imposta nelle ultime quattro rassegne iridate. La NazionaleFoglia d’Acero ha inflitto un grande dispiacere a Silvanae compagne, che in semifinale avevano avuto la meglio sull’Italia (poi battuta anche dalla Corea del Sud nel match per il bronzo). Si tratta del 17mo sigillostoria per il, che non saliva sul gradino più alto dal ...