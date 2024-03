Cuore e testa | tifo e campo | la JuveCaserta deve crederci ancora

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Caserta. Le favole sono quelle che ci si racconta da bambini, quando crediamo che mostri e giganti esistano e che possano essere sconfitti da eroi coraggiosi e al tempo stesso disastrati. Credere nella salvezza della, o forse sarebbe meglio dire nei playout salvezza, era fino a poche ore fa una mera esigenza matematica. A fronte del computo di punti disponibili rispetto alle gare da giocare, e nonostante la presentazione del nuovo PalaPiccolo finalmente pronto, la Paperdi Caserta si presentava sulla soglia di questa giornata scoraggiata e incapace di pensare positivo. E questa è la dura verità. Poi la fiaba inizia a sostituirsi ed iniziano eventi che non erano pronosticabili. I bianconeri escono dalla trasferta di Crema come dopo la miglior partita della stagione, una sfida dominata e in cui la concretezza e la capacità nervosa di reagire ai colpi subiti è ...