Crotone-Casertana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Ezio Scida valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di. La compagine calabrese, dopo una stagione piena di alti e bassi, vuole chiudere nel miglior modo possibile e conquistare un buon piazzamento in ottica playoff. La formazione campana, dal suo canto, si è resa protagonista di un ottimo cammino e ora vuole mettere la ciliegina sulla torta, vincendo su un campo decisamente ostico. I padroni di casa sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare fuori dalla zona playoff. Due vittorie, un pareggio e due ...

Ultimo incontro in programma in questo weekend di Serie C che vede il Crotone di Zauli impegnato in casa contro la Casertana di Cangelosi. È durata poco l’avventura di Silvio Baldini sulla panchina ... (infobetting)

Ultimo incontro in programma in questo weekend di Serie C che vede il Crotone di Zauli impegnato in casa contro la Casertana di Cangelosi. È durata poco l’avventura di Silvio Baldini sulla panchina ... (infobetting)

Crotone – Casertana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Crotone - Casertana di Lunedì 25 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata di Serie C - Girone C ...calciomagazine

La Turris inguaia il Catania. Taranto sul velluto a Brindisi, Cerignola passa al 92' - Il Taranto espugna 2-0 il "Fanuzzi" di Brindisi e conquista tre punti importanti. La squadra di Capuano stenta in avvio, poi la sblocca con Zonta al 39' sugli sviluppi di una punizione. Al 47' del ...messinasportiva

Pronostico Crotone-Casertana, sfida playoff allo Scida - Pitagorici con Zauli di nuovo in panchina, la squadra di Cangelosi cerca continuità dopo il 2-0 alla Virtus Francavilla ...corrieredellosport